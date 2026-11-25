विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

जिला विद्यालय निरीक्षक राम नगीना भारती ने बताया कि परिषद की तरफ से पत्र आया है। इसमें निर्देश है कि मासिक पाठ्यक्रम के अनुसार मासिक परीक्षाएं नवंबर से ही आयोजित की जाएं। इससे विद्यार्थियों की तैयारी कराई जाएगी। इससे पूरे साल पढ़ाई का बोझ एक साथ नहीं पड़ेगा बल्कि महीनेवार पाठ्यक्रम पूरा करने का लक्ष्य रहेगा। शिक्षकों को भी अध्यापन कार्य को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी।राजकीय माध्यमिक स्कूल, गौहरपुर के प्रधानाध्यापक अनमोल कुमार यादव ने बताया कि बोर्ड की वेबसाइट पर विषयवार मासिक विभाजन जारी किया है। इसमें हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान समेत सभी विषयों का महीनेवार पाठ्यक्रम दिया गया है। किस महीने में कौन सा चैप्टर पढ़ाना है, इसकी स्पष्ट जानकारी दी गई है। बरवां राजा के प्रधानाध्यापक रामजी प्रसाद ने बताया कि इससे छात्र नियमित रूप से पढ़ाई करेंगे और परीक्षा के समय उन्हें रिवीजन में आसानी होगी। साथ ही अभिभावक भी बच्चों की पढ़ाई की प्रगति पर नजर रख सकेंगे।