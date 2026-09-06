फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Students showcased their talent in essay, Rangoli, and Mehendi competitions.

Maharajganj News: निबंध, रंगोली व मेहंदी प्रतियोगिता में छात्रों ने दिखाई प्रतिभा

Sun, 06 Sep 2026 02:13 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 02:13 AM IST
विज्ञापन
Students showcased their talent in essay, Rangoli, and Mehendi competitions.
मिठौरा। शिक्षक दिवस के अवसर पर चौक बाजार स्थित गोरक्षपीठाधीश्वर महंत अवेद्यनाथ स्नातकोत्तर महाविद्यालय में शनिवार को निबंध, रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। इस मौके पर छात्रों ने अपना हुनर निबंध, मेहंदी व रंगोली बनाकर दिखाया।
विज्ञापन

कार्यक्रम का आरंभ पूर्व राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन के चित्र के समक्ष दीप प्रज्ज्वलन और पुष्पांजलि से हुआ। इस दौरान विद्यार्थियों और शिक्षकों ने उनके व्यक्तित्व एवं शिक्षा के क्षेत्र में योगदान को याद किया। भारतीय ज्ञान परंपरा एवं पर्यावरण विषय पर आयोजित निबंध प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने भारतीय जीवन पद्धति में प्रकृति के महत्व को रेखांकित किया।
विज्ञापन

रंगोली और मेहंदी प्रतियोगिता में छात्राओं ने अपनी कल्पनाशीलता और कलात्मक कौशल का प्रदर्शन किया। भारतीय ज्ञान परंपरा और गुरु-शिष्य संबंध को केंद्र में रखकर तैयार की गई रंगोली और मेहंदी डिजाइनों ने कार्यक्रम में सांस्कृतिक रंग भर दिया। इस मौके पर महाविद्यालय के सहायक आचार्य शैलेंद्र कुमार भारती, महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. रामपाल यादव आदि की मौजूदगी रही।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed