Maharajganj News: महिला से दुष्कर्म की कोशिश, प्राथमिकी दर्ज

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पीड़िता के अनुसार, उसके पति मुंबई में मजदूरी करते हैं और वह बच्चों के साथ घर पर अकेली रहती है। गांव का एक युवक लंबे समय से उस पर गलत नजर रखता था और कई बार छेड़छाड़ भी कर चुका था। लोकलाज के डर से उसने पहले इसकी शिकायत नहीं की थी।आरोप है कि चार सितंबर की रात करीब नौ बजे आरोपी जबरन घर में घुस आया और उसके साथ दुष्कर्म की कोशिश की। विरोध करने पर आरोपी ने डंडे से हमला कर उसके हाथ में चोट पहुंचा दी और जान से मारने की धमकी देते हुए फरार हो गया। घटना के अगले दिन पांच सितंबर को वह बृजमनगंज थाने पर शिकायत लेकर गई थी लेकिन पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। इसके बाद उसने एडीजी गोरखपुर जोन से गुहार लगाई। इस संबंध में थानाध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने बताया कि महिला की तहरीर पर आरोपी युवक रियाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है और आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है।