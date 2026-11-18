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सशस्त्र पुलिस बल नेपाल की सीमा सुरक्षा गुल्म मुख्यालय डंडा, रुपनदेही से तैनात टीम ने सोमवार रात चेकिंग के दौरान यह कार्रवाई की। पुलिस ने भारतीय नंबर की एक कार को रोहिणी-1 स्थित सेमरपानी में रोककर तलाशी ली तो उसमें विभिन्न प्रकार के वाहन पार्ट्स और अन्य सामान मिले। प्रारंभिक जांच में सामने आया कि इन सामान को भारत से सीमा शुल्क चोरी कर नेपाल लाया जा रहा था। मौके का लाभ उठाकर चालक भाग गया।डीएसपी कृष्ण कुमार भट्टराई ने बताया कि बरामद वाहन पार्ट्स और अन्य सामान के साथ जब्त कार की कुल कीमत 27 लाख 18 हजार नेपाली रुपये आंकी गई है। उन्होंने बताया कि सीमा क्षेत्र में तस्करी पर प्रभावी रोक लगाने के लिए सुरक्षा एजेंसियों को कड़े निर्देश दिए गए हैं। तस्करी के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।