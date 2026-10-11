Maharajganj News: किशोरी को भगाने का आरोप, तीन पर प्राथमिकी

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आरोप है कि युवक पहले भी किशोरी को धमकी देता था। इस मामले को लेकर गांव में पंचायत भी हुई थी। प्रभारी निरीक्षक अखिलेश वर्मा ने बताया कि आरोपी सूरज और उसके माता-पिता के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है।

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सिसवा बाजार। कोठीभार थाना क्षेत्र के एक गांव की किशोरी को बहला-फुसलाकर ले जाने के आरोप में न्यायालय के आदेश पर शनिवार को तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। किशोरी के पिता ने आरोप लगाया कि गांव का ही सूरज उनकी बेटी को 23 सितंबर को बहला-फुसलाकर कहीं ले गया।