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महराजगंज जिले के पनियरा थाना क्षेत्र के हेमछापर निवासी तसीबुन निशा (21) पुत्री रईस अहमद मगरवारा में सभासद शिवकुमारी गुप्ता के मकान में किराये पर रहती थी। बड़े भाई मेराज ने बताया कि बहन ने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया था। वह अकरमपुर स्थित एसीआई कपड़ा कंपनी में इंटर्नशिप कर रही थी। इंटर्नशिप का दूसरा साल चल रहा था।सोमवार सुबह मकान मालिक ने कमरे में उसका शव फंदे से लटका देखा तो पुलिस को सूचना दी। मगरवारा चौकी इंचार्ज रविशंकर पांडेय ने मौके पर पहुंचकर जांच की और परिजनों को फोन कर बुलाया। पुलिस ने छात्रा का मोबाइल भी खंगाला, लेकिन कोई संदिग्ध जानकारी नहीं मिली।तसीबुन छह भाई-बहनों में तीसरे नंबर पर थी। बेटी की मौत से मां हाजरा खातून समेत परिवार के लोग बेहाल हैं। कोतवाल चंद्रकांत मिश्र ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। परिजन ने कोई आरोप नहीं लगाया है और शव लेकर घर चले गए।