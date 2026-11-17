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जानकारी के अनुसार, मरजादपुर निवासी समसुद्दीन (26) और नौशाद अली (25) पल्सर बाइक से महाव नाला छठ घाट जा रहे थे। इसी दौरान सामने से आ रहे रोशन यादव (24) और मुकेश यादव (22) की स्कूटी से टक्कर हो गई। थानाध्यक्ष विवेक कुमार सिंह ने बताया कि हादसे में चार लोग घायल हुए हैं। सभी को सीएचसी रतनपुर ले जाया गया। वहां प्राथमिक उपचार के बाद हालत गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया।

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परसामलिक। नौतनवा-ठूठीबारी मार्ग पर कोहरगड्डी गांव के पास सोमवार भोर में पल्सर और स्कूटी की आमने-सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों वाहनों पर सवार चार लोग घायल हो गए।