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जानकारी के अनुसार, अमवा भैंसी निवासी राज बहादुर (54) सोमवार सुबह करीब साढ़े नौ बजे किसी जरूरी काम से साइकिल से भिटौली गए थे। काम निपटाकर वह घर लौट रहे थे। अभी वह परसिया स्थित बौद्ध बिहार के पास पहुंचे थे कि विपरीत दिशा से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्रॉली ने उनकी साइकिल में जोरदार टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल होकर सड़क पर गिर पड़े। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और परिजनों को सूचना दी लेकिन अस्पताल ले जाने से पहले ही उनकी मौत हो गई।सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस ने ट्रैक्टर-ट्रॉली को कब्जे में ले लिया गया है। प्रभारी निरीक्षक सत्येंद्र कुमार राय ने बताया कि परिजन की ओर से तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जाएगी।