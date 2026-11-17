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जानकारी के अनुसार, गोरखपुर के कैंट थाना क्षेत्र के बेतियाहाता निवासी नीरज वर्मा (45), सोनू (32), गौतम (20), रंजीत (35), अमन (20), प्रमोद (70), तारा (35) और दिलीप कुमार (53) रविवार रात कार से जा रहे थे। परतावल चौराहे पर अशोक स्तंभ के समीप उनकी कार की सामने से आ रही पिकअप से टक्कर हो गई।आवाज सुनकर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने घायलों को वाहनों से बाहर निकालकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, परतावल पहुंचाया। सूचना पर पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और घटना की जानकारी ली।थानाध्यक्ष महेंद्र कुमार मिश्र ने बताया कि हादसे में घायल सभी लोगों का उपचार कराया जा रहा है। तहरीर मिलने पर मामले में विधिक कार्रवाई की जाएगी।