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सोनौली कोतवाली क्षेत्र के परसा सुमाली टोला परसा निवासी राजेंद्र साहनी का 20 वर्षीय पुत्र रमेश साहनी सोमवार सुबह बाइक से मिश्रवलिया की तरफ छठ मेला देखने जा रहा था। विश्वनाथपुर गांव के सामने उसकी बाइक की सामने से आ रही दूसरी तेज रफ्तार बाइक से जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में रमेश की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी बाइक पर सवार युवक और युवती भी गंभीर रूप से घायल हो गए।सूचना पर पहुंची सोनौली पुलिस ने घायलों को रतनपुर सीएचसी पहुंचाया। उनकी पहचान परसामलिक थाना क्षेत्र के निपनिया निवासी सुधीर चौधरी (20) पुत्र रामाज्ञा चौधरी और नौतनवा निवासी ममता (18) पुत्री कौशिल्या के रूप में हुई। दोनों के पैरों में कई जगह फ्रैक्चर होने के कारण चिकित्सकों ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। पुलिस ने रमेश के शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।सोनौली कोतवाल विशाल शुक्ला ने बताया कि दो बाइक की टक्कर में एक युवक की मौत हुई है, जबकि दो लोग घायल हुए हैं। मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। मामले में आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।