Maharajganj News: माया मंदिर में अभिनेत्री मनीषा कोइराला ने विधि-विधान से की पूजा

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अभिनेत्री के मंदिर पहुंचने की खबर मिलते ही वहां मौजूद श्रद्धालुओं और मंदिर से जुड़े लोगों की भीड़ जुट गई। मंदिर पहुंची मनीषा कोइराला ने सबसे पहले देवी के दर्शन किए। इसके बाद उन्होंने धार्मिक परंपराओं के अनुसार पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने काफी समय मंदिर परिसर में बिताया और प्रार्थना की। मंदिर के शांत और आध्यात्मिक वातावरण में अभिनेत्री काफी सहज और भक्तिभाव में नजर आईं।मंदिर में पूजा के दौरान उन्होंने देवी के समक्ष माथा टेका और आशीर्वाद प्राप्त किया। उनके साथ मौजूद लोगों ने भी पूजा-अर्चना में हिस्सा लिया। अभिनेत्री के वहां पहुंचने की जानकारी मिलने पर कई लोग उन्हें देखने के लिए भी उत्सुक नजर आए। माया मंदिर में उनके आगमन को लेकर मंदिर से जुड़े लोगों में भी विशेष उत्साह दिखाई दिया। श्रद्धालुओं ने अभिनेत्री को मंदिर परिसर में पूजा-अर्चना करते हुए देखा। इस दौरान मंदिर का वातावरण भक्तिमय नजर आया।