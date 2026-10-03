Maharajganj News: नाबालिग से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने का आरोप

मिठौरा। चौक थाना क्षेत्र के पड़री कला गांव में नाबालिग किशोरी से दुष्कर्म और कथित तौर पर उसका वीडियो बनाकर वायरल किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की मां ने गांव के ही 20 वर्षीय ऋषि चौधरी के खिलाफ थाने में तहरीर देकर गंभीर आरोप लगाए हैं। पुलिस ने भी तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।पीड़िता की मां का आरोप है कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी के साथ पहले दुष्कर्म किया और घटना का वीडियो भी बना लिया। यहां तक किसी से कहने पर जान से मारने की धमकी भी दी। आरोप है कि बाद में घटना का वीडियो भी वायरल कर दिया। ऐसे में पीड़िता के परिवार की ओर से आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। इस बाबत चौक थाना प्रभारी मनीष पटेल ने बताया कि मामले में तहरीर प्राप्त हुई है। अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।