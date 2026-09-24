Maharajganj News: पत्नी-सास का आपत्तिजनक फोटो पोस्ट करने का आरोप
गोरखपुर ब्यूरो
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:17 AM IST
Updated Thu, 24 Sep 2026 02:17 AM IST
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भिटौली। भिटौली थाना क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने भिटौली थाने में प्रार्थना पत्र देकर अपनी एवं अपनी पुत्रियों को परेशान करने वाले दामाद के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। महिला का आरोप है कि उनके आपत्तिजनक फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए।
महिला के अनुसार, उसकी पुत्री का विवाह जुलाई 2025 में हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराली दहेज की मांग को लेकर पुत्री के साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते थे। इस संबंध में पहले भी भिटौली थाने में शिकायत की गई थी। मामले में प्राथमिकी भी दर्ज है।
शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के पति द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं तथा गाली-गलौज की जा रही है। इससे महिला एवं उसकी पुत्री काफी परेशान हैं। वहीं अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक शोभा यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में हैं, मामले की जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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महिला के अनुसार, उसकी पुत्री का विवाह जुलाई 2025 में हुआ था। आरोप है कि विवाह के बाद से ही ससुराली दहेज की मांग को लेकर पुत्री के साथ गाली-गलौज, मारपीट और मानसिक उत्पीड़न करते थे। इस संबंध में पहले भी भिटौली थाने में शिकायत की गई थी। मामले में प्राथमिकी भी दर्ज है।
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शिकायतकर्ता महिला का आरोप है कि उसकी बेटी के पति द्वारा फेसबुक और इंस्टाग्राम पर आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट किए जा रहे हैं तथा गाली-गलौज की जा रही है। इससे महिला एवं उसकी पुत्री काफी परेशान हैं। वहीं अतिरिक्त प्रभारी निरीक्षक शोभा यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में हैं, मामले की जांच कर विधिक कार्यवाही की जाएगी।
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