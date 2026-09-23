Maharajganj News: धारदार हथियार लेकर घर में घुसकर मंगलसूत्र छीनने का आरोप

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परसिया इंदरपुर निवासी नीलम देवी के अनुसार, 15 सितंबर की शाम करीब चार बजे गांव का ही जितेंद्र निषाद शराब के नशे में धारदार हथियार लेकर उसके घर में घुस आया। आरोप है कि उसने गाली-गलौज करते हुए महिला के गले पर धारदार हथियार रख दिया। इसी दौरान उसके गले से सोने का मंगलसूत्र छीन लिया।महिला के शोर मचाने पर छत पर सो रहा उसका बेटा नीचे पहुंचा।आरोप है कि बेटे को देखकर आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से भाग गया। पीड़िता का कहना है कि आरोपी से उसे और उसके परिवार को खतरा बना हुआ है। महिला के मुताबिक, घटना के तत्काल बाद डायल 112 और कतरारी चौकी पुलिस को सूचना दी गई लेकिन अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद वह श्यामदेउरवां थाने पहुंची और थाना प्रभारी को पूरे मामले की जानकारी दी।श्यामदेउरवां थाना प्रभारी महेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि आरोपी युवक को हिरासत में लेकर शांतिभंग की आशंका में चालान किया गया है। मामले की जांच-पड़ताल की जा रही है।