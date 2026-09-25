Maharajganj News: किशोरी से दुष्कर्म का आरोप, प्राथमिकी दर्ज

विज्ञापन



परिजन के अनुसार, आरोपी युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद किशोरी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद जब परिजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने किशोरी से पूछताछ की। इसके बाद मामला सामने आया और परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। कोल्हुई पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में लगी है। साथ ही आरोपी युवक की तलाश की जा रही है। विज्ञापन

थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। परिजन के अनुसार, आरोपी युवक ने किशोरी के साथ दुष्कर्म किया था। घटना के बाद किशोरी गर्भवती हो गई। कुछ समय बाद जब परिजन को इसकी जानकारी हुई तो उन्होंने किशोरी से पूछताछ की। इसके बाद मामला सामने आया और परिजन उसे लेकर थाने पहुंचे। कोल्हुई पुलिस ने तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज करने के साथ किशोरी का चिकित्सकीय परीक्षण कराया है। पुलिस घटना से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों को जुटाने में लगी है। साथ ही आरोपी युवक की तलाश की जा रही है।थानाध्यक्ष कोल्हुई आलोक सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। जांच में सामने आने वाले तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।

विज्ञापन

विज्ञापन

कोल्हुई। स्थानीय थाना क्षेत्र के एक गांव में किशोरी से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। किशोरी के गर्भवती होने की जानकारी मिलने के बाद परिजनों को मामले का पता चला। इसके बाद परिजनों ने पुलिस को तहरीर देकर गांव के ही एक युवक पर दुष्कर्म का आरोप लगाया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।