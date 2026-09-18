Maharajganj News: हनुमान गढ़ी नाले में युवक कूदा

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नगर पंचायत घुघली के वार्ड नं दो निवासी धीरेंद्र उर्फ पेंटर (45) हनुमान गढ़ी टैक्सी स्टैंड के पास स्थित नाले में बृहस्पतिवार शाम छह बजे कूद गया। पास के लोगों ने शोर मचाया। मौके पर लोग इकट्ठा हो गए। पुलिस टीम भी घटना स्थल पर पहुंच गई। लोगों ने साहस दिखाकर नाले में जाकर खोजना शुरू किया लेकिन घंटों खोजने के बाद भी पता नहीं चल सका है। इस संबंध में चौकी प्रभारी शिवम राय ने कहा कि युवक के कूदे जाने की बात कही जा रही है। तलाश की जा रही है लेकिन अभी तक पता नहीं चल सका है।

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खुशहालनगर। नगर पंचायत घुघली के हनुमान गढ़ी टैक्सी स्टैंड के समीप स्थित नाले में बृहस्पतिवार की शाम करीब छह बजे नगर निवासी युवक के कूदने का मामला सामने आया है। सूचना पर पहुंची स्थानीय पुलिस ने उसकी तलाश कराई लेकिन उसका कोई पता नहीं चल सका।