Maharajganj News: जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता की मौत

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जानकारी के अनुसार, श्यामदेउरवां थाना क्षेत्र के सियरहीभार निवासी आलमगीर की पुत्री मरियम ने वर्ष 2019 में बुद्धिरामपुर निवासी शमशेर से प्रेम विवाह किया था। दंपती के दो बेटे हैं। इनमें हसनैन पांच वर्ष और अब्दुर्रहमान तीन वर्ष का है। घटना की जानकारी मिलने के बाद मृतका के मायके वाले भी मौके पर पहुंचे।उन्होंने ससुराल पक्ष पर गंभीर आरोप लगाते हुए मामले की निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग की। घटना के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है।थानाध्यक्ष महेंद्र मिश्रा ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। मायके वालों की ओर से लगाए जा रहे आरोपों की जांच की जा रही है। जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।