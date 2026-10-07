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Maharajganj News: रूपनदेही में पटाखों की तस्करी का राजफाश, 1.40 लाख के पटाखे बरामद

Wed, 07 Oct 2026 02:30 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Wed, 07 Oct 2026 02:30 AM IST
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A consignment of firecrackers was recovered from a bike with an Indian number plate.
सोनौली। भारत नेपाल सीमा से सटे रूपनदेही जिले में नेपाल पुलिस ने मंगलवार को पटाखों की बड़ी खेप पकड़ी है। दावा है कि यह पटाखों की खेप तस्करी के जरिये नेपाल ले जाई जा रही थी। पटाखे की कीमत 1.40 लाख रुपये बताई जा रही है।
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पर्व एवं त्योहार को देखते हुए सीमा क्षेत्र में भारत से नेपाल में अवैध रूप से पटाखों की तस्करी किए जाने की आशंका को देखते हुए पुलिस और अन्य सुरक्षा बलों ने निगरानी और जांच अभियान तेज कर दिया है। इसी के तहत लुंबिनी सांस्कृतिक नगरपालिका-11 स्थित मुग्लहा क्षेत्र में पुलिस ने यह कार्रवाई की है। जिस बाइक से पटाखे ले जाए जा रहे थे, उस पर भारत की नंबर प्लेट लगी थी।
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रूपनदेही के डीएसपी कृष्ण कुमार चंद ने बताया कि बाइक के साथ 172 पैकेट बरामद पटाखों को जब्त कर लिया गया है। आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने के बाद बाइक सहित पटाखों को आगे की कार्रवाई के लिए भैरहवा भंसार कार्यालय को सौंप दिया गया है।
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