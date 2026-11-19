विज्ञापन

चुनाव प्रक्रिया के लिए गोरखपुर मंडल से प्रधान सहायक आरके विश्वकर्मा को निर्वाचन अधिकारी नामित किया गया था। चुनाव में अजय प्रताप सिंह को वरिष्ठ उपाध्यक्ष, रोहिणी त्रिपाठी और अर्जुन कुमार गौतम को उपाध्यक्ष बनाया गया। वहीं उग्रसेन सिंह को वरिष्ठ संगठन मंत्री तथा शुभकरन प्रजापति को संगठन मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई।इसके अलावा शालिनी श्रीवास्तव को वरिष्ठ सांस्कृतिक सचिव, अमय कुमार पटेल को सांस्कृतिक सचिव, लक्ष्मण कुमार को मीडिया प्रभारी, अमेरिका पासवान को कोषाध्यक्ष और प्रमोद कुमार गुप्ता को संप्रेक्षक बनाया गया। गिरिजा शंकर उपाध्याय को संरक्षक तथा अखिलेश्वर त्रिपाठी, राधवेंद्र पटेल और बृजभूषण पटेल को सह संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई। नई कार्यकारिणी के गठन के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई।