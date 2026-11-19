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गांव निवासी जगदीश के खेत में क्रॉप कटिंग कराई गई। निर्धारित 43.33 वर्गमीटर क्षेत्रफल की कटाई के बाद धान की तौल करने पर कुल 21.025 किलोग्राम उपज प्राप्त हुई। इसके आधार पर प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन 48.55 क्विंटल आंका गया।जिलाधिकारी ने कहा कि क्रॉप कटिंग के माध्यम से फसलों की वास्तविक उत्पादकता का वैज्ञानिक और पारदर्शी आकलन किया जाता है। इससे कृषि उत्पादन के सटीक आंकड़े प्राप्त होते हैं और फसल बीमा सहित किसानों को मिलने वाले विभिन्न लाभों के निर्धारण में सहायता मिलती है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि क्रॉप कटिंग की प्रक्रिया निर्धारित मानकों के अनुसार निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ पूरी कराई जाए।डीएम ने बताया कि इस वर्ष धान ए ग्रेड का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2461 रुपये और सामान्य धान का 2441 रुपये प्रति कुंतल निर्धारित है। उन्होंने किसानों से बिचौलियों के बजाय सरकारी क्रय केंद्रों पर धान बेचने की अपील की, ताकि उन्हें समर्थन मूल्य का पूरा लाभ मिल सके। किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए हेल्पलाइन नंबर 1800 1800 150 और 7839565009 भी जारी किया गया है।उन्होंने किसानों से पराली और फसल अवशेष खेतों में नहीं जलाने की अपील करते हुए कहा कि इससे मिट्टी की उर्वरता घटती है और पर्यावरण व मानव स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचता है। किसानों को फसल अवशेषों का उचित प्रबंधन करना चाहिए।इस दौरान जॉइंट मजिस्ट्रेट सदर शिवम कुमार, अपर सांख्यिकी अधिकारी भूपेंद्र गुप्ता सहित अन्य संबंधित अधिकारी मौजूद रहे।