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मऊपाकड़ स्थित कपड़ा व्यापारी अभिषेक बेरीवाला ने बताया कि लगन को देखते हुए दूल्हों के लिए अलग-अलग डिजाइन और बजट की शेरवानी मंगाई गई है। दुकान पर चार हजार से लेकर 30 हजार रुपये तक की शेरवानी उपलब्ध है। ग्राहक अपनी पसंद और बजट के अनुसार खरीदारी कर रहे हैं।बस स्टेशन के पास कपड़ा कारोबारी अभिषेक जायसवाल ने बताया कि इस बार शादियों के लिए आकर्षक रंगों और नए डिज़ाइन के लहंगे मंगाए गए हैं। दुकान पर तीन हजार से लेकर 25 हजार रुपये तक के लहंगे उपलब्ध हैं। युवतियां और महिलाएं अपनी पसंद के डिजाइन देखने के लिए पहुंच रही हैं।हनुमानगढ़ी चौराहे पर ज्वेलरी कारोबारी विवेक वर्मा और राजकुमार वर्मा ने बताया कि शादी के सीजन में ग्राहक अपने बजट के अनुसार आभूषण बनवा रहे हैं। पारंपरिक डिजाइन के साथ ही नए फैशन के गहनों की भी मांग बनी हुई है।दुर्गा मंदिर के पास कॉस्मेटिक कारोबारी मनोज मद्धेशिया ने बताया कि इस बार आर्टिफिशियल ज्वेलरी की मांग अधिक है। ग्राहकों की पसंद को देखते हुए 800 से लेकर 14 हजार रुपये तक के आकर्षक सेट मंगाए गए हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि लगन की तारीखें नजदीक आने के साथ बाजार में खरीदारी और बढ़ेगी।बाजार में बजट के हिसाब से परिधान और ज्वेलरी उपलब्ध हैं। कारोबारियों को उम्मीद है कि लगन की तारीखें नजदीक आने के साथ बाजार में ग्राहकों की भीड़ और बढ़ेगी। इससे कारोबार में तेजी आएगी।