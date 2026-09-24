Maharajganj News: हरियाणा की 225 बोतल शराब बरामद, एक गिरफ्तार

विज्ञापन

बुधवार शाम सोनौली सीमा के मुख्य गेट पर एसएसबी और सोनौली पुलिस की संयुक्त टीम भारत से नेपाल आने-जाने वाले यात्रियों और वाहनों की जांच कर रही थी। इसी दौरान बिहार नंबर की एक कार भारत से नेपाल जाने के लिए सीमा पर पहुंची। जांच के दौरान कार से 225 बोतल अंग्रेजी शराब बरामद हुई। बरामद शराब की बोतलों पर हरियाणा प्रदेश का रैपर लगा हुआ था।पुलिस ने कार सवार युवक को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने अपना नाम सौरव कुमार निवासी सीतामढ़ी, बिहार बताया। आरोपी ने पुलिस को बताया कि वह शराब को काठमांडो ले जा रहा था। सोनौली कोतवाल विशाल कुमार शुक्ला ने बताया कि बरामद शराब को सीज कर आरोपी के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।