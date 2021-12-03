Lalitpur News: बहन के साथ गए युवक की डूबने से मौत
झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:21 AM IST
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:21 AM IST
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बांसी। थाना जखौरा के ग्राम नदनवारा निवासी राघवेंद्र सहरिया (22) पुत्र खिलन सहरिया मंगलवार को गांव में ही हाईवे पर ढाबा से करीब सौ मीटर दूर अंदर की ओर बड़ी माता के मंदिर में दोपहर में अपनी छोटी बहन के साथ पूजा करने के लिए गया था। इसी दौरान वह मंदिर के पास एक गड्ढे के पास गया, जहां फिसलकर वह गड्ढे में भरे पानी में डूब गया। यह देख बहन तत्काल भागते हुए घर पहुंची और परिजनों को सूचना दी। जिस पर परिजन मौके पर पहुंच गए। जानकारी मिलने को बांसी चौकी पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और युवक के शव को गड्ढे से बाहर निकाला और उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। संवाद
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