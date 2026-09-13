Lalitpur News: दो बाइकों की टक्कर में एक युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल रेफर

विज्ञापन



घायल युवक की पहचान 38 वर्षीय रति पुत्र मलखान के रूप में हुई है। वह ग्राम प्यासा का निवासी है। शुक्रवार शाम रति किसी जरूरी काम से डोंगरा गया हुआ था। काम खत्म कर वह देर रात घर लौट रहा था। प्यासा गांव के पास उसकी बाइक सामने से आ रही दूसरी बाइक से टकरा गई। टक्कर इतनी जोरदार थी कि रति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर मौजूद राहगीरों और ग्रामीणों ने मदद की। उन्होंने घायल रति को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। डॉक्टरों ने वहां उसका प्राथमिक उपचार किया। युवक की गंभीर हालत को देखते हुए उसे तत्काल बेहतर इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। संवाद

विज्ञापन

मड़ावरा-रनगांव। मड़ावरा थाना क्षेत्र के ग्राम प्यासा में शुक्रवार देर रात दो बाइकों की आमने-सामने टक्कर हो गई। इस हादसे में एक बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर किया गया है।