Lalitpur News: किसान का शव चारपाई पर मिला

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मृतक के बेटे पुष्पेंद्र ने बताया कि उसके पिता मन्नूलाल बुधवार की देर शाम को रोजाना की तरह खाना खाकर खेत में मूंगफली की रखवाली के लिए गए थे। वहां आम के पेड़ के नीचे वह चारपाई पर सो रहे थे। सुबह जब वह काफी देर तक नहीं लौटे तो उसके दादा व चाचा और अन्य परिजन उसके पिता को देखने के लिए खेत पर गए। जहां उसके पिता चारपाई पर मृत पड़े थे। उसके दादा ने जब पिता के ऊपर से चादर फटकारी तो उसमें से सांप निकला था। सांप के काटने की आशंका के चलते परिजनों ने घटना की जानकारी जखौरा पुलिस को दी, पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में शिशुपाल की मौत हृदयाघात के कारण होना बताया गया है। मृतक का एक लड़का और एक लड़की है। जबकि वह चार भाई व दो बहनों में सबसे बड़ा था और उसके नाम लगभग एक एकड़ खेती की जमीन है।