Lalitpur News: संदिग्ध परिस्थितियों में ग्रामीण की मौत

विज्ञापन



थाना नाराहट के ग्राम बछरई निवासी मान सिंह ने बताया कि उसका भाई माखन (40) पुत्र राजाराम लगभग एक वर्ष से अपनी भांजी अनीता के यहां मड़ावरा क्षेत्र के ग्राम धवा में रह रहा था। जबकि उसके भाई की पत्नी अपनी चार बेटियों के साथ डेढ़ वर्ष पूर्व से अपने मायके मध्य प्रदेश के दमोह के पास ग्राम बालाकोट में रह रही है। उसके भाई के पास कोई काम नहीं था और उसकी पत्नी भी साथ में नहीं रह रही थी, इसके चलते वह अपनी भांजी के घर रह रहा था। उसने आरोप लगाया कि उसके भाई के साथ कई बार भांजी के ससुराल में मारपीट की गई थी। अब अचानक उसकी मौत होना संदिग्ध प्रतीत हो रहा है। इसके चलते उसने पुलिस को सूचना दी। इस पर थाना मड़ावरा पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बताया कि मृतक की चार बेटियां हैं और वह दो भाई व तीन बहनों में सबसे छोटा था। उसकी दो बहनों की पूर्व में मौत हो चुकी है। वहीं पोस्टमार्टम में माखन की मौत हृदयाघात होने के कारण होना पाया गया।

विज्ञापन

ललितपुर। थाना मड़ावरा के ग्राम धवा में भांजी के घर रह रहे एक व्यक्ति की हालत बिगड़ने के बाद मौके पर ही मौत हो गई। मृतक के भाई ने भांजी के ससुरालीजनों पर आरोप लगाते हुए पुलिस को सूचना दी, जिस पर पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।