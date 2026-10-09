Lalitpur News: हाईटेक इंडिया पोस्ट का डाकघरों में दिखेगा नया रूप

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

राष्ट्रीय डाक सप्ताह 9 से 15 अक्तूबर तक मनाया जाएगा। 9 अक्तूबर को राष्ट्रीय डाक दिवस के साथ सप्ताहभर के कार्यक्रमों का शुभारंभ होगा। इस वर्ष विश्व डाक दिवस की थीम ''''एक डाक नेटवर्क, अनंत संभावनाएं'''' रखी गई है। सप्ताह के दौरान डाक विभाग अपनी आधुनिक, समावेशी और नागरिक केंद्रित सेवाओं को लोगों तक पहुंचाएगा। डाक सेवा एप और डाक मित्र एप भी सेवाओं को तकनीक आधारित बना रहे हैं। ग्राहक अब ऑनलाइन माध्यम से अपने डाकघर खातों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 9 अक्तूबर को आमजन को डाक विभाग की योजनाओं के प्रति जागरूक किया जाएगा।000000000000सप्ताहभर के विशेष आयोजनसप्ताह के दौरान कई विशेष दिवस मनाए जाएंगे। 12 अक्तूबर को डाक टिकट संग्रह दिवस होगा। इस दिन डाक टिकट संग्रह के सांस्कृतिक, शैक्षिक और ऐतिहासिक महत्व की जानकारी दी जाएगी। 13 अक्तूबर को वित्तीय समावेशन एवं सीसीएस दिवस मनाया जाएगा। इसके बाद 14 अक्तूबर को डाक एवं पार्सल दिवस होगा। सप्ताह का समापन 15 अक्तूबर को प्रौद्योगिकी एवं नवाचार दिवस के साथ होगा।000000000000आधार और वित्तीय योजनाएंसहायक डाक अधीक्षक राजीव तिवारी ने डाकघर की विभिन्न बचत और निवेश योजनाओं की जानकारी दी। इनमें राष्ट्रीय बचत आवर्ती जमा (आरडी), सुकन्या समृद्धि योजना, वरिष्ठ नागरिक बचत योजना शामिल हैं। राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्र, पब्लिक प्रोविडेंट फंड और डाकघर मासिक आय योजना भी प्रमुख हैं। इन योजनाओं के माध्यम से अलग-अलग वर्ग के लोग अपनी जरूरत के अनुसार बचत और निवेश कर सकते हैं। कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों और युवाओं को बचत खाते खोलने के लिए प्रेरित किया जाएगा। उन्हें डिजिटल बैंकिंग सेवाओं का उपयोग करने के लिए भी प्रोत्साहित किया जाएगा। डाक सेवाओं को बेहतर बनाने में योगदान देने वाले कर्मचारियों को सम्मानित किया जाएगा। सप्ताहभर के आयोजन से इंडिया पोस्ट की विरासत और तकनीक आधारित सेवाओं को रेखांकित किया जाएगा।000000000000डाकघर में यह योजनाएं हैं संचालितबचत खाताआरडीटीडी (टर्म डिपाजिट)सुकन्या समृद्धि योजनावरिष्ठ नागरिक बचत योजनापीपीएफ खाताएमआईएसएनएससीग्रामीण डाक जीवन बीमा योजनाफोटो-28डाक विभाग हमेशा अपने ग्राहकों के लिए उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करता है। विभाग का यह विजन है कि डाक घर की सेवाएं और उत्पाद ग्राहकों की पहली पसंद बने। हमारा प्रयास है कि अपनी सेवाओं से ग्राहकों को संतुष्ट किया जाए।-राजीव तिवारी,सहायक डाक अधीक्षक, प्रधान डाकघर।