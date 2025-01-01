Lalitpur News: घरों व मंदिरों में श्रद्धापूर्वक की गई भगवान गोवर्धन की पूजा

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संवाद न्यूज एजेंसीललितपुर। जिले में गोवर्धन पूजन मंगलवार को श्रद्धा व उत्साह के साथ किया गया। दिवाली के घरों व मंदिरों में भगवान गोवर्धन के पूजन के लिए अन्नकूट का भोग लगाया गया और मंदिरों में पूजन के साथ ही भंडारा का आयोजन भी किया गया। कई जगह मंदिरों में पूजन के पहले सुंदरकांड का आयोजन भी किया गया।जनपद में गोवर्धन पूजा का पर्व पारंपरिक श्रद्धा और हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। इस दौरान घरों व मंदिरों में गाय के गोबर से गोवर्धन भगवान को बनाया गया। इस दिन गायों का विशेष शृंगार, सामूहिक परिक्रमा और अन्नकूट भोग के पारंपरिक अनुष्ठान संपन्न हुए। घरों में गोवर्धन का पूजन विभिन्न प्रकार के कच्चे व पक्के पकवानों के साथ ही खिचड़ी, खीर, बेसन के पकवान, खील, बतासा से होम करके भोग लगाया गया। घरों में पूरे परिवार के साथ लोगों ने पूजन आरती कर घंटा, घड़ियाल बजाते हुए सामूहिक परिक्रमा की और भोग प्रसादी ग्रहण किया।श्रीलक्ष्मीनृसिंह मंदिर में अन्नकूट प्रसादी का हुआ आयोजनफोटो-24दिवाली अमावस्या के दूसरे दिन श्रीलक्ष्मीनृसिंह मंदिर सिद्ध पीठ तालाबपुर में गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट भंडारे का आयोजन किया गया। दूर-दराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में श्रद्धालु मंदिर पहुंचे और श्रीलक्ष्मीनृसिंह भगवान के दर्शन किए। मंदिर परिसर में सुंदरकांड पाठ, भजन-कीर्तन एवं धार्मिक आयोजन हुए और महंत ने भगवान को अन्नकूट अर्पित कर भोग लगाया। मंदिर के महंत गंगादास महाराज ने कहा कि भारतीय संस्कृति में गाय एवं गोबर का विशेष महत्व है। प्राचीन काल से ही गाय की पूजा की परंपरा चली आ रही है। उन्होंने बताया कि द्वापर युग में भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाकर गोकुलवासियों की इंद्र के प्रकोप से रक्षा की थी। तभी से गोवर्धन पूजा एवं गो-पूजन की परंपरा चली आ रही है। इस मौके पर राजीव बबेले, अजय तिवारी, विवेक सड़ैया, सुबोध गोस्वामी, बीके सरदार, कैलाश निरंजन, जगदीश लोधी, राजेंद्र बाजपेई, अमित निरंजन, पंकज रैकवार आदि उपस्थित रहे।चंडी मंदिर धाम में अन्नकूट पर्वफोटो-25गोवर्धन पूजन कर भगवान श्रीकृष्ण को लगाया अन्नकूट का भोगचंडी मंदिर धाम में बुधवार को गोवर्धन पूजा और अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा एवं उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर परिसर में धार्मिक आयोजन हुए। चंडीपीठाधीश्वराचार्य स्वामी चंद्रेश्वर गिरि महाराज ने विधि-विधान से गोवर्धन पूजन किया गया। इसके बाद भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग अर्पित किया गया। चंडीपीठाधीश्वराचार्य ने कहा कि गोवर्धन पूजा का सनातन धर्म में विशेष महत्व है। इस दिन भगवान श्रीकृष्ण की आराधना के साथ विभिन्न प्रकार के अन्न और पकवानों से अन्नकूट तैयार कर उन्हें भोग लगाया जाता है। इस मौके पर कृपाशंकर व्यास, विजय जैन, जिपं अध्यक्ष कैलाश नारायण निरंजन, भाजपा जिलाध्यक्ष हरिश्चंद्र रावत, हरीराम निरंजन, ज्योति सिंह लोधी, राहुल शुक्ला, निखिल तिवारी, अनुराग जैन, अश्विनी पुरोहित, राजकुमार नायक, महेंद्र अग्निहोत्री, अनूप मोदी, हीरानंद गिरि महाराज आदि उपस्थित रहे।हनुमान धारा मंदिर में श्रद्धा और उल्लास के साथ मना अन्नकूट पर्वफोटो-22श्रीहनुमान धारा मंदिर धाम में बुधवार को गोवर्धन पूजा एवं अन्नकूट महोत्सव श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ मनाया गया। महंत राधा मोहन दास महाराज के सानिध्य में भगवान श्रीकृष्ण की विधि-विधान से पूजा-अर्चना की गई और उन्हें अन्नकूट का भोग अर्पित किया गया। महंत ने कहा कि इस दिन अन्नकूट तैयार कर भगवान श्रीकृष्ण को भोग लगाने की विशेष परंपरा है। यह पर्व प्रकृति, अन्न और गोवंश के प्रति सम्मान एवं कृतज्ञता का संदेश देता है। मंदिर में आयोजन की व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी आदित्य शरण महाराज ने संभाली। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने मंदिर पहुंचकर पूजा-अर्चना की और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। इस मौके पर महेंद्र शुक्ला, प्रदीप रिछारिया, आलोक चतुर्वेदी, कृष्ण कांत सोनी, भीष्म प्रताप सिंह बुंदेला, प्रवीण दुबे आदि उपस्थित रहे।ग्वाला समाज एकजुट होकर की गोवर्धन पूजा कर निभाई परंपराफोटो-28नगर के ग्वालटोली घुसयाना में सकल पंच ग्वाला समाज द्वारा गोवर्धन पर्व पारंपरिक रीति-रिवाजों एवं धार्मिक श्रद्धा के साथ बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया गया। ग्वाला समाज में गोवर्धन पूजा केवल एक धार्मिक आयोजन ही नहीं, बल्कि आपसी मेल-मिलाप, सामाजिक एकता और पारिवारिक संबंधों को मजबूत करने वाली वर्षों पुरानी परंपरा के रूप में मनाई जाती है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए समाज के लोग एक-दूसरे के घर पहुंचे और विधि-विधान से पूजा-अर्चना कर सभी परिवारों की सुख-समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस आयोजन के माध्यम से समाज के प्रत्येक परिवार को जोड़ने और आपसी अपनापन बनाए रखने का संदेश भी दिया जाता है। धार्मिक कार्यक्रम में ग्वाला समाज के माथे राजू ग्वाला, समाज के दीवान बंशीलाल ग्वाला, नंदू माथे, भोले ग्वाला सहित सकल पंच एवं समाज के अनेक वरिष्ठ और समाज के लोगों की सहभागिता रही। इस दिन समाज के सभी लोगों के घर-घर जाकर पूजा-अर्चना करना परंपरा का विशेष हिस्सा है।