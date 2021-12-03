Lalitpur News: भाईदूज पर नहीं होगी बसों की कमी, रोडवेज ने की तैयारी

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दिवाली पर भले ही रोडवेज बसों का संकट रहा हो। लेकिन, अब विभागीय अधिकारियों का दावा है कि भाईदूज के पर्व पर ललितपुर में संचालित सभी बसों को चलाया जाएगा। इसके लिए तैयारियां कर लीं हैं। विभागीय अधिकारियों का कहना है कि झांसी-ललितपुर रुट पर सभी बसें चलाई जाएंगी। साथ ही नए परमिट के आधार पर जिन रुटों पर बसें चल रहीं थीं, उन पर लगातार चलाई जाएंगी। इस तरह से लगभग दस बसों का संचालन किया जाएगा। इससे अब यात्रियों को भाईदूज के पर्व पर बसों की कमी नहीं खलेगी।इन रुटों पर होगा बसों का संचालन- झांसी वाया ललितपुर सौजना महरौनी- मड़ावरा-झांसी वाया ललितपुर- मदनपुरा झांसी वाया ललितपुर- झांसी-ललितपुर वाया जखौरा- झांसी-कैलगुवां वाया तालबेहट- बालाबेहट-झांसी वाया ललितपुर- पाली-झांसी वाया ललितपुर- झांसी ललितपुर नानस्टाॅफ- ललितपुर कानपुर वाया झांसी- ललितपुर-लखनऊ वाया झांसीभाईदूज पर ललितपुर में संचालित सभी बसों को चलाया जाएगा। इसकी तैयारियां कर ली हैं।-उमेश चंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम