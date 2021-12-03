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Lalitpur News: अटारी में दुपट्टे के फंदे से लटका मिला छात्रा का शव

Wed, 11 Nov 2026 01:15 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:15 AM IST
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Body of a female student found hanging from a noose made of a dupatta in the attic
ललितपुर। थाना पाली अंतर्गत ग्राम करमरा निवासी 17 वर्षीय इंटरमीडिएट की छात्रा रितु राजपूत का शव मंगलवार की सुबह घर के अंदर म्यांरी पर दुपट्टे के फंदे से लटकता हुआ मिला। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। परिजनों ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या करना बताया है।
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मृतका के ताऊ चंद्रभान सिंह ने बताया कि सोमवार की रात को उसकी भतीजी रितु राजपूत खाना खाने के बाद अपने माता- पिता के साथ सो रही थी। मंगलवार की सुबह दादा खूबसिंह खेत पर सिंचाई के लिए गए थे। पिता मुकेश और मां गीता घर के पास बाड़े में गाय-भैंस को चारा डालने के लिए गए थे। कुछ देर बाद जब पिता घर आया और अटारी में गया तो यहां रितु म्यांरी पर दुपट्टा के फंदे से मृतावस्था में लटकी मिली। सूचना पर अन्य परिजन व थाना पाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्रवाई की। मृतका दो भाइयों की इकलौती बहन थी। ताऊ ने अज्ञात कारण के चलते आत्महत्या करना बताया है। सीओ पाली राजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आत्महत्या के कारणों की जांच कर आगे की कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।
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