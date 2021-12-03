Lalitpur News: चार साल की बच्ची से दुष्कर्म, ग्रामीणों ने आरोपी को पकड़कर पीटा

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पीड़िता के पिता के अनुसार, सोमवार शाम करीब 4:30 बजे उनकी चार वर्षीय बच्ची अपनी छह वर्षीय बहन के साथ घर के बाहर खेल रही थी। इसी दौरान एक युवक नीतेश उर्फ निक्की प्रजापति वहां पहुंचा और कुरकुरे खिलाने का लालच देकर छोटी बच्ची को अपने साथ एक सुनसान मकान में ले गया। कुछ देर बाद उसकी बड़ी बहन घर पहुंची और मां को घटना की जानकारी दी। मां मौके पर पहुंचीं तो बच्ची घायल अवस्था में जमीन पर पड़ी थी और युवक भी वहीं मौजूद था।जानकारी मिलते ही गांव के लोग मौके पर पहुंच गए। उन्होंने युवक को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जिससे वह भी घायल हो गया। सूचना पर पहुंची डायल-112 पुलिस को ग्रामीणों ने आरोपी सौंप दिया। पुलिस ने घायल बच्ची को मेडिकल कॉलेज ललितपुर में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर उसे झांसी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। पीड़िता के पिता की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज की।आरोपी का कराया डीएनए परीक्षण, न्यायालय में पेशमंगलवार को थाना बार पुलिस ने मेडिकल कॉलेज में आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया। इसके बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया। जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में रिपोर्ट दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी का डीएनए परीक्षण कराया गया है। आरोपी को अधिकतम सजा दिलाने के लिए प्रभावी पैरवी की जाएगी।आशीष कुमार मिश्रा, क्षेत्राधिकारी तालबेहट