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Lalitpur News: यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 103 वाहनों केे किए चालान, दो सीज

Wed, 11 Nov 2026 01:18 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 01:18 AM IST
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103 vehicles fined for traffic rule violations; two impounded
ललितपुर। यातायात नियमों का उल्लन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ मंगलवार को यातायात पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाया। शहर के विभिन्न तिराहों, चौराहों पर पुलिस ने वाहनों के लाइसेंस, फिटनेस, प्रदूषण, बीमा, मादक पदार्थों का सेवन, हेलमेट और सीटबेल्ट को चेक किया। नियमों का उल्लंघन करने वाले 103 वाहनों का चालान किया। जबकि दो वाहनों को सीज किया। वहीं यातायात पुलिस ने वाहन चालकों को यातायात नियमों की जानकारी देकर जागरूक किया। संवाद
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