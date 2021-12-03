Lalitpur News: चाचर प्रतियोगिता में महोबा की टीम रही अव्वल

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कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सांसद अनुराग शर्मा ने कहा है कि बुंदेलखंड की संस्कृति को जीवित रखने के लिए चाचर प्रतियोगिता जैसे कार्यक्रमों का आयोजन नितांत आवश्यक है। ऐसे कार्यक्रम प्रतिभा को बढ़ावा देते हैं। अगले वर्ष और भी वृहद स्तर पर कार्यक्रम हो, इसके लिए वे सांसद निधि या अपने पिता के ट्रस्ट से स्टेडियम बनाया जाएगा।इस दौरान भाजपा किसान मोर्चा के राष्ट्रीय मंत्री रामनरेश तिवारी, द हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील गुप्ता, भाजपा जिलाध्यक्ष प्रदीप पटेल व ब्लॉक प्रमुख गुरसराय टीकाराम पटेल ने प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान पर रहने वाली टीमों को नकद राशि भेंटकर सम्मानित किया। एमएलसी रमा आरपी निरंजन व गरौठा विधायक जवाहर लाल राजपूत ने कहा है कि चाचर प्रतियोगिता बुंदेलखंड की धरोहर है। इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए केंद्र व राज्य की सरकारें विशेष ध्यान दे रही हैं।कार्यक्रम में ग्राम प्रधान प्रतिनिधि भगवती शरण कौशिक, द हिंदू फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुशील गुप्ता, नगर पंचायत अध्यक्ष डॉ. अरुण कुमार मिश्रा, भगवती शरण कौशिक ने भी विचार व्यक्त किए।इस मौके पर ग्राम प्रधान किरण देवी कौशिक, रत्नेश कौशिक, गोविंददास जायसवाल, हरजू कुशवाहा, विश्वनाथ पाल, सीताराम पाल, मनीराम पाल, वीरू नामदेव, चिंतामन जायसवाल, मंगल अहिरवार, भुमानी शंकर साहू, हरिओम नामदेव, तीरथ अहिरवार आदि मौजूद रहे। संचालन देवेंद्र चौधरी ने किया। आयोजक सुशील गुप्ता व बीएस कौशिक ने आभार जताया।