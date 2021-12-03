Lalitpur News: अवैध शराब के खिलाफ सड़क पर उतरीं महिलाएं, वीडियो वायरल

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वायरल वीडियो में महिलाएं अवैध शराब बिक्री का विरोध करती दिख रही हैं। एक महिला झोपड़ी में आग लगाने की धमकी दे रही है। वहीं, एक अन्य महिला घड़े से उस पर पानी डालती नजर आ रही है। दूसरे वीडियो में महिलाएं और बच्चे सड़क पर शराब की पन्नियां फोड़ते दिखे। मजदूरी वर्ग की महिलाएं इस समस्या से काफी परेशान हैं। उनका आरोप है कि पुरुष मजदूरी की कमाई शराब पर खर्च कर देते हैं। इससे परिवारों में लड़ाई-झगड़े होते हैं। पुलिस और आबकारी विभाग की ढिलाई के कारण यह समस्या बढ़ रही है।विभागों में हड़कंपवायरल वीडियो सामने आने के बाद पुलिस और आबकारी महकमे में हड़कंप मच गया। वीडियो में महिलाओं का आक्रोश स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। संवाद न्यूज एजेंसी इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। हालांकि, वीडियो के वायरल होने से संबंधित विभागों में हलचल अवश्य देखी गई।