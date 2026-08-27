Lalitpur News: 60 वर्ष से अधिक उम्र की महिलाओं को आज से रोडवेज में मिलेगी मुफ्त सफर की सुविधा

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शासन ने लोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना चलाई है। इसमें 60 वर्ष व इससे अधिक उम्र की महिलाओं को बिना शुल्क रोडवेज बसों में यात्रा की सुविधा दी गई है। मुख्यमंत्री द्वारा योजना का शुभारंभ लखनऊ में किया गया, जिसका विकास भवन सभागार में लाइव प्रसारण दिखाया गया। तत्पश्चात राज्यमंत्री मनोहर लाल पंथ ने कहा अब महिलाओं को सफर में आर्थिक सुविधा होगी। किराया नहीं देना होगा। सदर विधायक रामरतन कुशवाहा ने कहा कि 60 वर्ष व अधिक उम्र की महिलाओं को आने-जाने के लिए परिजनों पर निर्भर नहीं रहना होगा। वह सीधे रोडवेज बसों में मुफ्त सफर कर सकेंगी। जिलाधिकारी ने योजना के बारे में महिलाओं को जानकारी दी। साथ ही परिवहन निगम के अधिकारियों ने भी योजना के बारे में विस्तार से बताया। भाजपा जिलाध्यक्ष हरिशचंद्र रावत ने कहा कि 60 वर्ष से अधिक उम्र वाली माताओं को आने-जाने में असुविधा नहीं होगी। अंत में महिलाओं के बीच मिठाई व साड़ी का वितरण किया गया। महिलाओं ने मुफ्त यात्रा की सुविधा पर खुशी जताई और आभार जताया। इस दौरान मुख्य विकास अधिकारी शेषनाथ चौहान, सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक पंकज किशोर सक्सेना, डिपो प्रभारी संदीप मकडारिया, खान फिरोज फय्याज, पंकज गुप्ता, राजेश दुबे, मुख्तार बेग समेत सैकड़ों महिलाएं मौजूद रहीं।अब आने-जाने में परेशानी नहीं होगी। बस में मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलने से कहीं भी आ जा सकेंगे।- सियारानीमहिलाओं को रोडवेज बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा होने से राहत हो गई है। किसी पर निर्भर नहीं रहना होगा।- अमारीबाईलोकमाता अहिल्याबाई मातृशक्ति यात्रा योजना संचालित की गई है। बृहस्पतिवार से सुविधा को लागू किया जाएगा। इसकी तैयारियां हो गई हैं।-उमेश चंद्र आर्या, क्षेत्रीय प्रबंधक, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम