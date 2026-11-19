विज्ञापन

संवाद न्यूज एजेंसीपुलवारा। ब्लॉक बार क्षेत्र में 17 दिन के इंतजार के बाद बुधवार को गोविंद सागर बांध से निकली नहरों में पानी पहुंचा। लंबे समय से नहरों का संचालन ठप्प होने से तुर्का, बछरावनी समेत कई गांवों के किसान सिंचाई को लेकर परेशान थे। बुधवार को डुलावन और पठा पचौड़ा माइनर में पानी पहुंचने से किसानों ने राहत की सांस ली।डुलावन माइनर में पानी पहुंचने से डुलावन, टोड़ी, करमई, बम्होरी सहना, बार, मोतीखेरा और भैलोनी लोध के किसानों को लाभ मिलेगा। वहीं, पठा पचौड़ा माइनर के संचालन से तुर्का, खैरा, बछरावनी और भावनी समेत आसपास के गांवों के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सकेगा। इससे रबी की फसलों की सिंचाई की उम्मीद जगी है। वहीं भावनी, बछरावनी की ओर कचनौंदा बांध की नहर का संचालन भी हो रहा है, लेकिन नहर में जलकुंभी जमा होने के कारण किसानों को पानी लेने में परेशानी हो रही है। जलकुंभी के चलते पानी का बहाव प्रभावित हो रहा है, जिससे खेतों तक पर्याप्त पानी पहुंचाने में दिक्कत आ रही है।फोटो-51कचनौंदा बांध की नहर से पानी का संचालन तो हो रहा है, लेकिन जलकुंभी की अधिकता है, सफाई कराई जाए।-हरदयाल अहिरवार,किसान0000000000फोटो-52पठा पचौड़ा माइनर से खेती करते हैं, नहर का संचालन सत्रह दिन बाद शुरू हो सका, कल से खेतों में पानी दे सकेंगे।राम सिंह लोधी,किसान000000000फोटो-53कचनौंदा बांध से निकली नहर जलकुंभी से पटी पड़ी है, जिससे पानी देते समय जलकुंभी फंस जा रही है, सफाई की आवश्यकता है। विजयभान यादव,किसान0000000फोटो-54नहर का संचालन शुरू होने से पलेवा करने में सुविधा होगी, हालांकि देर में नहर के संचालन से खेती में देरी होगी।योगेंद्र सिंह