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गल्ला मंडी में इस बार मूंगफली और सोयाबीन के भाव किसानों को अच्छे मिल रहे हैं। इसके चलते मंडी में मूंगफली और सोयाबीन की आवक खूब हो रही है। मंडी में मूंगफली की आवक लगभग दस हजार क्विंटल तक हो रही है। जबकि सोयाबीन की आवक भी सात से आठ हजार क्विंटल तक हो रही है। उड़द की आवक भी छह से सात हजार और मूंग की आवक तीन से चार हजार क्विंटल की आवक हो रही है। वहीं गल्ला मंडी में मूंगफली के भाव बुधवार को पांच हजार से 7500 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गए। गेहूं के भाव 2700 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल, उड़द के भाव पांच हजार से आठ हजार रुपये प्रति क्विंटल, सोयाबीन के भाव छह हजार से 7200 रुपये प्रति क्विंटल, सफेद मटर के भाव 4300 रुपये से 4550 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। इसी प्रकार हरी मटर के भाव दो हजार से 3600 रुपये प्रति क्विंटल, सरसों के भाव छह हजार से 8500 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे। जबकि मक्का के भाव 2500 रुपये से 2650 रुपये प्रति क्विंटल, मूंग के भाव 4500 से 8500 रुपये प्रति क्विंटल रहे। जौ के भाव 2800 से 2850 रुपये प्रति क्विंटल, महुआ के भाव 2500 से पांच हजार रुपये प्रति क्विंटल और सफेद तिल के भाव आसमान पर पहुंचकर 11 हजार से 13000 रुपये प्रति क्विंटल तक रहे।

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ललितपुर। गल्ला मंडी मूंगफली के भाव 7500 तक पहुंच गए, जबकि सोयाबीन के भाव 7200 तक पहुंच गए हैं। वहीं उड़द के भाव आठ हजार और सफेद तिल के भाव 13 हजार हो गए हैं। हालांकि तिल की आवक काफी कम है। जबकि मूंगफली की आवक रोजाना लगभग दस हजार क्विंटल तक हो रही है।