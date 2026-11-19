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मंगलवार को जिले के 1357 परिषदीय विद्यालयों में कक्षा एक से आठवीं तक के बच्चों की अर्द्धवार्षिक परीक्षा शुरू हुई थी। दूसरी पाली में संस्कृत के पेपर में गणित के सवाल आने से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया था। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी रत्नेश कुमार ने बताया कि इस गड़बड़ी के कारण दूसरी पाली की कक्षा तीन की संस्कृत विषय की परीक्षा को रद्द कर दिया गया है और 21 नवंबर को कराया जाएगा।बताया जा रहा है कि अर्द्धवार्षिक परीक्षा के लिए यह प्रश्नपत्र जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान द्वारा तैयार किए थे। संस्थान ने प्रश्नपत्रों को सीलबंद लिफाफों में विद्यालयों तक पहुंचाया था। इस लापरवाही को लेकर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान ने जांच कराने की तैयारी शुरू कर दी है।