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महरौनी क्षेत्र में सजनाम बांध का निर्माण करीब 40 साल पहले हुआ था। इससे 39.950 किमी लंबी दो मुख्य नहरें, 19.640 किमी लंबे दो रजवहा और 49.500 किमी लंबे 16 माइनर निकले हैं। इनके जरिए करीब 10 हजार हेक्टेयर भूमि सिंचित की जाती है। सजनाम दांयी नहर से एक करीब ढाई किलोमीटर दरौनी माइनर निकलता है। जिससे करीब सौ हेक्टेयर भूमि की सिचाई की जाती है। वर्तमान में सजनाम बांध की नहरों का संचालन किया जा रहा है और लोग अपने अपने खेतों में रबी फसल बोआई करने के लिए खेतों में पानी दे रहे हैं। बुधवार को दरौनी माइनर एक जगह से अचानक फट गया और इसका पानी खेतों में भरने लगा। माइनर फटने की जानकारी होने पर गांव के लोग मौके पर एकत्रित हो गए। इसकी सूचना सिचाई विभाग के अधिकारियों को तो वह मौके पर पहुंचे। इस बीच माइनर का पानी कई खेतों में भर चुका था। सिंचाई विभाग के अधिकारियों ने मौके पर जेसीबी मशीन मंगवाई और मिट्टी डलवाकर माइनर की मरम्मत कराते हुए पानी का बहाव को रुकवाया। सिंचाई विभाग के अधिकारी माइनर पर नजर बनाए हुए हैं।विभाग ने कहा वर्षों से अक्रियाशील माइनर को इस साल किया क्रियाशीलसहायक अभियंता रवि गुप्ता ने बताया कि सजनाम बांध की दांयी नहर का यह माइनर कई वर्षों से अक्रियाशील चल रहा था। इस साल किसानों को राहत देने के लिए इस माइनर को क्रियाशील कराया था और इसमें पानी पहुंचाया गया था। माइनर की मिट्टी नई होने के चलते यह पानी से बह गई थी।दरौनी माइनर की मिट्टी बह गई थी। जिससे पानी बहने लगा था। इसे मिट्टी डालवाकर मरम्मत कराई गई। इस माइनर की निगरानी की जा रही है।रवि गुप्ता, सहायक अभियंता सिंचाई खंड ललितपुर