Lalitpur News: दीपावली पर बढ़ा कूड़ा, उठान में हांफ रही नगर पालिका की टीम

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

विज्ञापन

विज्ञापन

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

--

त्योहार के चलते घरों, दुकानों, प्रतिष्ठानों और कार्यालयों में साफ-सफाई की जा रही है। इससे निकलने वाले कचरे की मात्रा में अचानक बढ़ोतरी हुई है। सामान्य दिनों में शहर से करीब 35 टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है, जबकि इन दिनों यह बढ़कर लगभग 41 टन हो गया है। यानी रोजाना पांच से सात टन अतिरिक्त कूड़ा निकल रहा है। नगर पालिका की ओर से उठान कराया जा रहा है, लेकिन बढ़ी हुई मात्रा के कारण सभी स्थानों से समय पर कूड़ा नहीं उठ पा रहा है। कई जगह कूड़े के ढेर में आग लगाए जाने से धुआं फैल रहा है, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो रही है।दृश्य-1फोटो-15नझाई बाजार के पिछले हिस्से में व्यापारियों की ओर से कूड़ा एकत्र कर फेंका जाता है। बुधवार को दोपहर बाद तक यहां कूड़े का ढेर लगा रहा और उसका उठान नहीं हो सका। इससे आसपास बदबू फैलती रही। कूड़ा जमा रहने से संक्रामक बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है।दृश्य-2फोटो-16वर्णी चौराहा से तुवन मार्ग के बीच मुख्य सड़क किनारे बुधवार दोपहर करीब साढ़े 12 बजे तक कूड़ा पड़ा रहा। इससे उठने वाली बदबू से राहगीरों के साथ आसपास के दुकानदार भी परेशान रहे।दृश्य-3फोटो-17रामनगर मोहल्ले में शिव मंदिर के बगल वाली गली से पीछे मैदान में एकत्र कूड़े में आग लगा दी गई। इससे लगातार धुआं उठता रहा और आसपास रहने वाले लोगों को परेशानी हुई।दृश्य-4फोटो-18रामनगर स्थित नगर पालिका के डंपिंग स्थल पर जमा कूड़े के पहाड़ में भी आग लगी दिखाई दी। इससे जगह-जगह धुआं उठता रहा। एनजीटी के नियमों के तहत कूड़े में आग लगाकर उसका निस्तारण नहीं किया जा सकता, इसके बावजूद डंपिंग स्थल पर यह स्थिति बनी हुई है।शहर में लगातार कूड़े का उठान कराया जा रहा है। वार्डों में जाकर सफाई व्यवस्था का निरीक्षण भी किया जा रहा है। डंपिंग स्थल पर आग लगने की सूचना मिलने पर उसे बुझाने का काम कराया जा रहा है।दिनेश कुमार विश्वकर्मा, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका।