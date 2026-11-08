Lalitpur News: दीपावली पर झांसी में निकला 340 टन कचरा, 16 घंटे चला प्लांट

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दीपावली से करीब एक सप्ताह पहले ही घरों में साफ-सफाई शुरू हो गई थी। इसके चलते रोजाना निकलने वाले कचरे की मात्रा में तेजी से इजाफा हुआ। एक नवंबर से ही प्रतिदिन 300 टन से अधिक कचरा निस्तारण के लिए प्लांट पहुंचने लगा। दीपावली के दौरान यह आंकड़ा करीब 340 टन तक पहुंच गया।महानगर में घरों से कचरा एकत्र करने के लिए नगर निगम की करीब 190 गाड़ियां रोजाना डोर-टू-डोर कूड़ा संग्रहण करती हैं। इसके अलावा नगर निगम की ओर से भी कई गाड़ियों से कचरा उठवाया जा रहा है। इसके बाद कचरे को बिजौली स्थित सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट प्लांट पहुंचाया जाता है। यहां 320 टीपीडी (टन प्रतिदिन) क्षमता का प्लांट स्थापित है। नगर निगम के नगर स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनीत कुमार ने बताया कि सामान्य दिनों में 170 से 180 टन कचरे का निस्तारण करीब आठ घंटे में हो जाता था, लेकिन दीपावली के दौरान घरों से निकलने वाले कचरे की मात्रा लगभग दोगुनी हो जाने से प्लांट को 14 से 16 घंटे तक चलाना पड़ रहा है। रविवार को सर्वाधिक 340 टन कचरा निकाला है।कब-कितना कचरा निकला....................................तिथि कचरा निकला1 नवंबर 3202 नवंबर 3263 नवंबर 3214 नवंबर 3425 नवंबर 3356 नवंबर 3307 नवंबर 3358 नवंबर 340(नोट: निकलने वाला कचरा टन प्रति दिन में।)