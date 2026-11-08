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Lalitpur News: मोरपंखों की छटा, घुंघरुओं की झंकार... 12 गांवों में थिरकेंगी मौनिया टोलियां

Sun, 08 Nov 2026 11:55 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:55 PM IST
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The splendor of peacock feathers, the rhythmic jingle of ankle bells... 'Mauniya' troupes will dance across 12 villages.
ललितपुर। मोरपंखों से सजी वेशभूषा, पैरों में बंधे घुंघरुओं की झंकार और ढोल-नगाड़ों की थाप... बुंदेलखंड की लोक संस्कृति की अनूठी छटा गोवर्धन पूजा पर गांवों में देखने को मिलेगी। मौनिया अमावस्या की परंपरा के तहत मौनिया टोलियां पूरे दिन मौन व्रत धारण कर 12 गांवों का भ्रमण करेंगी। इस दौरान गांव-गांव पहुंचकर पारंपरिक नृत्य की प्रस्तुति देंगी। खास बात यह है कि 12 गांवों का भ्रमण पूरा करने और विधि-विधान से पूजन-अर्चन के बाद ही टोली के सदस्य अपना मौन व्रत खोलेंगे।
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बुंदेलखंड की पहचान से जुड़ी मौनिया अमावस्या की परंपरा में आस्था और लोक संस्कृति का अनूठा संगम देखने को मिलता है। पर्व के दिन सुबह से ही मौनिया नर्तकों की टोलियां अपने निर्धारित गांवों के भ्रमण पर निकल पड़ेंगी। रास्ते में मंदिरों, चौराहों और प्रमुख स्थानों पर रुककर नृत्य की प्रस्तुति देंगी। ढोल-नगाड़ों की थाप के बीच जब मोरपंखों से सजे नर्तक एक साथ कदमताल करते हैं तो माहौल उत्सवी हो उठता है।
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मौनिया नृत्य की सबसे बड़ी पहचान इसकी पारंपरिक वेशभूषा है। टोली के सदस्य अपनी पीठ पर मोरपंख बांधते हैं और एक जैसी चमकीली पोशाक पहनते हैं। पैरों में बंधे घुंघरू नृत्य की लय को और आकर्षक बनाते हैं। ढोल-नगाड़ों की थाप पर सामूहिक रूप से थिरकते नर्तक जहां भी पहुंचते हैं, वहां लोगों की भीड़ जुट जाती है। ग्रामीण भी इस लोक परंपरा को देखने के लिए उत्सुक रहते हैं।
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इस अनूठी परंपरा को निभाने के लिए मौनिया नर्तकों ने कई दिन पहले से तैयारियां शुरू कर दी हैं। मान्यता और परंपरा के अनुसार, टोलियों के लिए 12 गांवों का भ्रमण पूरा करना जरूरी होता है। पूरे दिन मौन धारण कर भ्रमण करने के बाद सदस्य अपने गांव लौटते हैं। इसके बाद विधि-विधान से पूजन-अर्चन कर मौन व्रत खोलते हैं।

अन्नकूट के साथ होगी गोवर्धन पूजा
दिवाली के अगले दिन कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोवर्धन पूजा का पर्व मनाया जाएगा। इस अवसर पर शहर के विभिन्न मंदिरों में अन्नकूट के आयोजन होंगे। भगवान श्रीकृष्ण को अन्नकूट का भोग लगाया जाएगा। मंदिरों में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचकर पूजा-अर्चना करेंगे और प्रसाद ग्रहण करेंगे। धार्मिक मान्यता के अनुसार, भगवान श्रीकृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी अंगुली पर उठाया था। तभी से गोवर्धन पूजा की परंपरा चली आ रही है।


गोपूजन से बढ़ता है गौधन
गोवर्धन पूजा के अवसर पर गोपूजन का भी विशेष महत्व है। परमा और अमावस्या के दिन गोपूजन का विधान है। इससे राजा का यश बढ़ता है, प्रजा की तरक्की होती है और गौधन में वृद्धि होती है। पूरे परिवार को श्रद्धाभाव के साथ गोवर्धन पूजन करना चाहिए।
- पं. पवन तांत्रिक, अध्यक्ष, वैदिक विद्वत परिषद, ललितपुर
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