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Lalitpur News: नाराहट में 120 सहरिया परिवारों को बांटी पूजा सामग्री और मिठाई

Sun, 08 Nov 2026 11:40 PM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 08 Nov 2026 11:40 PM IST
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Worship materials and sweets distributed to 120 Sahariya families in Narahat
पाली। दीपावली के पर्व पर नाराहट क्षेत्र के 120 सहरिया परिवारों की खुशियों में प्रशासन ने भी सहभागिता की। अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) दिनेश कुमार और उप जिलाधिकारी पाली घनश्याम भारतीय ने संयुक्त रूप से सहरिया बस्ती पहुंचकर परिवारों को दीपावली की पूजा सामग्री, मिठाई और पटाखों के पैकेट वितरित किए। त्योहार पर उपहार पाकर परिवारों के चेहरे खिल उठे।
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अधिकारियों ने कहा कि दीपावली खुशियों और रोशनी का पर्व है। हर परिवार इस त्योहार को उल्लास और स्वच्छता के साथ मना सके, इसी उद्देश्य से सहरिया परिवारों को पूजा सामग्री, दीप, मिठाई और पटाखे उपलब्ध कराए गए हैं। प्रशासन की इस पहल से वंचित समुदाय के परिवार भी दीपावली की खुशियों में शामिल हो सकेंगे। सामग्री मिलने पर सहरिया समुदाय के ग्रामीणों ने प्रशासन का आभार जताया। ग्रामीणों ने कहा कि दीपावली पर पहली बार उन्हें इस तरह की मदद मिली है। उपहार मिलने से खासकर बच्चों में उत्साह देखने को मिला। इस दौरान राजस्व निरीक्षक, लेखपाल, बौद्ध प्रकाश, संतोष रजक सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।
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