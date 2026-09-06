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Lalitpur News: बिजरौठा में बारिश से उड़द और मूंग की फसलें बर्बाद

Sun, 06 Sep 2026 01:09 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:09 AM IST
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Urad and moong crops destroyed by rain in Bijrautha.
बिजरौठा। क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की कमर तोड़ दी है। ग्राम बिजरौठा और आसपास के ग्रामीण इलाकों में खेतों में जलभराव हो गया है। इससे किसानों की तैयार उड़द और मूंग की फसलें पूरी तरह बर्बाद हो गई हैं। खेतों में लगातार पानी भरा रहने से उड़द और मूंग की फलियां सड़ने लगी हैं। कई बीघे में फैली फसलें पानी के तेज बहाव से मिट्टी में मिल चुकी हैं। कटाई के मुहाने पर खड़ी फसल के नष्ट होने से किसानों की सालभर की मेहनत बेकार हो गई है।
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आर्थिक संकट और मुआवजे की मांग

किसानों की सालभर की मेहनत पर पानी फिर गया है। उन्हें खाद, बीज और जोताई के लिए लिए गए कर्ज की चिंता सता रही है। फसल बर्बाद होने से उनके सामने गंभीर आर्थिक संकट आ गया है। स्थानीय किसानों ने प्रशासन और कृषि विभाग से जल्द-से-जल्द खेतों में हुए नुकसान का सर्वेक्षण कराने की अपील की है। उनकी मांग है कि प्रभावित किसानों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए।
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किसानों की आपबीती
लगभग 60 किलो उड़द की फसल बोई थी। यह फसल मूसलाधार बारिश से जलमग्न हो गई है। हम शासन से सर्वेक्षण कराकर मुआवजा दिलाने की मांग करते हैं।-अंकुश चौबे
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करीब तीस हजार रुपये साहूकारों से कर्ज लेकर उड़द की फसल में लगाए थे। मूसलाधार बारिश से हमारी फसल पूरी तरह नष्ट हो गई है। अब कर्ज चुकाना हमारे लिए मुश्किल हो गया है। हम प्रशासन से फसल का सर्वेक्षण कराकर उचित मुआवजा दिलाने का अनुरोध करते हैं।-राजकुमार कुशवाहा
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