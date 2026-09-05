Lalitpur News: मेडिकल कॉलेज में सीटी स्कैन जांच फिर शुरू, मरीजों को राहत

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मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी विभाग में 2 अगस्त को बिजली खराबी हो गई थी। इस खराबी के कारण डिजिटल एक्सरे और सीटी स्कैन जांच पूरी तरह ठप हो गई थी। मरीजों को बिना जांच के ही वापस लौटना पड़ रहा था। इससे उन्हें समुचित उपचार नहीं मिल पा रहा था। संवाद न्यूज एजेंसी ने 3 सितंबर को अमर उजाला में इस समस्या को प्रमुखता से प्रकाशित किया था। खबर का शीर्षक था ‘हालात : मेडिकल कॉलेज में बिजली संकट 50 से अधिक मरीज बिना जांच के लौटे’।प्रशासन की त्वरित कार्रवाईसमाचार प्रकाशित होने के बाद मेडिकल कॉलेज प्रशासन हरकत में आया। प्रशासन ने तत्काल बिजली केबल की मरम्मत कराई। साथ ही खराब हो चुके यूपीएस को भी बदल दिया गया। मेडिकल कॉलेज के सीएमएस डॉ. गजेंद्र सिंह ने बताया कि सीटी स्कैन जांच शुरू कर दी गई है। इस पहल से मरीजों को अब बेहतर इलाज मिल सकेगा।