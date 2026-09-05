घनश्याम हत्याकांड : एक माह बाद भोपाल से पकड़ा गया हत्यारोपी

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28 जुलाई को बुढ़वार रोड स्थित राजकीय आईटीआई के पास घनश्याम यादव, उसके पुत्र कृष्णपाल और पत्नी गुड्डी पर जानलेवा हमला कर दिया था। इसमें तीनों गंभीर घायल हो गए थे। तीनों को मरा हुआ समझकर हमलावर मौके से भाग गए थे। इसमें घनश्याम की इलाज के दौरान झांसी में मौत हो गई थी। कोतवाली पुलिस ने घनश्याम की पुत्रवधू किरन की तहरीर पर सात नामजद सहित अन्य साथियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इस मामले में नौ आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। एक वांछित चंचल अहिरवार निवासी मोहल्ला नेहरू नगर को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीमें लगाई गई थी। इस घटना के एक माह से अधिक गुजर जाने के बाद कोतवाली पुलिस की टीम ने वांछित चंचल को बृहस्पतिवार को मध्य प्रदेश के भोपाल से गिरफ्तार कर लिया, उसके पास से एक मोबाइल फोन बरामद किया गया।कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनुराग अवस्थी ने बताया कि हत्याकांड में वांछित चल रहे चंचल अहिरवार को भोपाल में कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया। ट्रांजिट रिमांड लेकर उसे जनपद लाया गया और न्यायालय में पेश किया। घटना को लेकर आगे की कार्रवाई की जा रही है।तीन आरोपियों को मुठभेड़ में किया था गिरफ्तारइस हत्याकांड के तीन आरोपियों को पुलिस ने चार अगस्त को तालबेहट क्षेत्र में मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया था। इसमें पुलिस की जवाबी फायरिंग में गोली लगने से इंदल यादव, दीपक यादव और पुष्पेंद्र घायल हो गए थे। जबकि गुल्लू उर्फ भरत यादव, संदीप तिवारी, सोनू यादव, मोहित यादव, प्रभान यादव, शक्ति को भी गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।