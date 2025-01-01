Lalitpur News: व्यापारियों ने एमडीआर के विरोध में दिया ज्ञापन

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ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा कि 15 अक्तूबर से यूपीआई भुगतान पर व्यापारियों से 0.4 प्रतिशत एमडीआर काटे जाने से हम व्यापारियों पर नए कर का भार बढ़ गया है। हम सब व्यापारी इसका विरोध करते हैं। उत्तर प्रदेश का कोई भी व्यापारी इस कर को नहीं देगा। इस नए कर को शीघ्र वापस लिया जाए। ज्ञापन देने वालों में गजेंद्र मोहन त्रिपाठी, शरद सोनी, प्रमिल जैन, रामपाल झा, रंजीत, रविंद्र गुप्ता प्रमुख रहे।

तालबेहट। एमडीआर के विरोध में शनिवार को व्यापारियों ने केंद्रीय वित्तमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम अभिजीत सिंह को दिया।