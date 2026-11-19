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पुलवारा निवासी विनोद रजक की पुत्री रोहिनी बुधवार को सुबह करीब 11 बजे खेत पर बने मकान के पास स्थित कुएं पर पानी भरने गई थी। परिजनों के अनुसार अचानक उसका पैर फिसल गया जिससे वह कुएं में गिर गई। कुएं में कुछ गिरने की आवाज सुनकर पास में मौजूद उसके दादा-दादी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने तुरंत शोर मचाकर आसपास के लोगों को इकट्ठा किया। इसके बाद ग्रामीणों ने काफी मशक्कत कर कांटे की मदद से किशोरी को कुएं से बाहर निकाला।कुएं से निकाले जाने के बाद परिजन रोहिनी को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बार के लिए रवाना हुए। शाम करीब छह बजे उसे अस्पताल पहुंचाया जा सका। चिकित्सकों ने वहां जांच के बाद रोहिनी को मृत घोषित कर दिया। किशोरी को अस्पताल पहुंचने में करीब सात घंटे का लंबा समय लग गया था।मृतक रोहिनी अपने दो बहनों और एक भाई में सबसे बड़ी थी। उसकी मौत की खबर मिलते ही पूरे परिवार में गहरा शोक छा गया। घर में चीख-पुकार मच गई और परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल था। घटना की सूचना तत्काल बार पुलिस को दी गई। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा भरने की कार्रवाई कर रही थी।000000000शव का पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है, रिपोर्ट आने पर आगे की कार्यवाही की जाएगी।-प्रभाकर पांडेय,थानाध्यक्ष बार