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बुधवार को मेडिकल कॉलेज में विभिन्न विभागों की ओपीडी में लगभग 1500 मरीज उपचार को पहुंचे। यहां पर दोपहर में 12 बजे नेटवर्क जाने से कार्य प्रभावित हो गया। नए 300 बेड भवन में दोपहर 12 बजे नेटवर्क सेवाएं प्रभावित हो गईं। इससे ऑनलाइन पर्चा बनना बंद हो गया। कुछ समय तक लोग क्यूआर कोड स्कैन कर पंजीयन करने का प्रयास करते रहे। परेशान होकर लोग कतार में लग गए। इससे पंजीयन काउंटर पर अधिक भीड़ जुट गई। इससे लोगों को लंबी कतारों से जूझना पड़ा। कई मरीज परेशान होकर वापस तक हो गए। वहीं दोपहर लगभग 12:50 मिनट पर पुराने भवन में पैथोलॉजी की नेटवर्क सेवाएं प्रभावित हो गईं। दोपहर लगभग डेढ़ बजे के बाद नेटवर्क आने पर कार्य प्रारंभ हुआ।दोपहर में कुछ समय के लिए नेटवर्क सेवाएं बाधित हो गईं थीं। इससे पैथोलॉजी में कार्य बाधित हो गया था। इसे ठीक करा दिया गया है।- डॉ. गजेंद्र सिंह, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज