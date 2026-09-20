Lalitpur News: चयनित किसान अंतिम तिथि तक अपलोड करें अभिलेख
झांसी ब्यूरो
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:54 AM IST
Updated Sun, 20 Sep 2026 01:54 AM IST
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ललितपुर। कृषि यंत्रीकरण योजनाओं के तहत चयनित किसानों को कृषि यंत्रों के देयक और अन्य आवश्यक अभिलेख कृषि विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने होंगे। निर्धारित अंतिम तिथि तक इन्हें अपलोड न करने पर उनका चयन स्वतः निरस्त हो जाएगा। उप निदेशक कृषि अख्तर हुसैन ने यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि कृषि विभाग वर्ष 2026-27 में कई योजनाएं चला रहा है। इन योजनाओं के लिए किसानों ने 16 जुलाई से 10 अगस्त तक बुकिंग की थी। इनमें सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन और प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सीटू मैनेजमेंट ऑफ कॉप रेजिड्यू जैसी योजनाएं प्रमुख हैं। ऑटो कन्फर्म या ई-लॉटरी में चयनित किसानों को मोबाइल फोन पर अंतिम तिथि का संदेश प्राप्त हुआ है। किसानों से अनुरोध है कि वे इस निर्धारित अंतिम तिथि का पालन करें। संवाद
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